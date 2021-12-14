رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاتف المستشار الألماني ويوجه له دعوة لزيارة إسرائيل

تحدثا على أهمية الجهد الرامي إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي والتزام ألمانيا بأمن إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس وهنأه بمناسبة توليه المنصب ووجه له دعوة إلى زيارة إسرائيل وتحدثا عن أهمية الجهد الرامي إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وهنأ رئيس الوزراء المستشار بمناسبة توليه المنصب، متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء منصبه، حيث أكد الزعيمان على أهمية العلاقة الراسخة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين الدولتين في سلسلة طويلة من المجالات الاقتصادية، والسياسية والأمنية.

وشكر رئيس الوزراء المستشار شولتس على التزامه بدولة إسرائيل وبأمنها وتحدثا عن أهمية الجهد الرامي إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

كما وتحدث رئيس الوزراء والمستشار عن سبل التعامل مع وباء كرورونا في البلدين، مع التركيز على مجهود التطعيمات.