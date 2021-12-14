السعودية: اليوم تنطلق القمة الخليجية الـ 42 لتعزيز التكامل الاستراتيجي بين دول المجلس

تتضمن الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية

تنعقد اليوم الثلاثاء، في الرياض، القمة الـ 42 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تسعى إلى دعم وتعزيز التكامل الاستراتيجي بينهم"موضوعاتها ستتجاوز القضايا الإقليمية والدولية، إلى خطوات التكامل، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

ومن المقرر أن تتناول أجندة القمة الـ 42 أيضا، إلى استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة.

وتتضمن أجندة التكامل أيضاً بحث سبل بناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

وكانت القمة الخليجية السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017، وكانت قد شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وأعقب القمة عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربعة والدوحة.

وبالنسبة للقضايا الإقليمية، فمن المقرر أن تتضمن الأجندة مناقشة نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما ستتم مناقشة تطورات الأوضاع في كل من: اليمن والعراق وسوريا وليبيا إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأجندة الخاصة بموضوعات التكامل، والتي تتضمن العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية.

ففي ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، بات مهما بناء توافق إقليمي أكبر يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ككل ويعود على الدول بالنفع والفائدة.

فالوضع الدولي والإقليمي الراهن يتطلب المزيد من الحوار والتعاون والتفاهم لتعزيز الثقة بالشكل الذي يجسر بين وجهات النظر المتعددة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.