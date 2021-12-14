اسرائيل:ضابط الكنيست يأمر بتأمين حراسة مشددة للنائب منصور عباس

جاءت الاوامر بعد هتافات خلال مظاهرات اليمين ضد النائب منصور عباس وصفوه خلالها "بالمخرب"

افادت القناة الاسرائيلية N12 أن الضابط المسؤول عن أمن الكنيست أصدر اليوم اوامرة بتأمين الحراسة لرئيس القائمة الموحدة منصور عباس، جاء هذا بعد ان قال النائب عباس أمام المقربين منه بعد الهتافات ضده في مظاهرات اليمين انهم "يستبيحون دمي، اخشى على حياتي" وصرح رئيس القائمة الموحدة للقناة الاسرائيلية " صعب جدا ان تشعر بأنك مهدد، وافقت على طلب ضابط الكنيست".

وقال عباس للقناة الاسرائيلية "شعور صعب ان تشعر بأنك مهدد ومع حراسة مشددة " وتابع "ضابط الكنيست أبلغني انه توجد حاجة بوضع حراسة قبل ساعة وقبلت طلبه مثلما اقبل رأي اي مسؤول مهني في الكنيست".

وذكرت القناة ان عباس كان صرح امام المقربين منه "رؤية الالاف يصرخون بأنني مخرب، يعني استباحة دمي، بدأت اخشى على حياتي، ما يقلقني أكثر ان قادة هذه الهتافات يعرفون من انا جيدا، ولا يوجد لديهم اية مشكلة ان أدفع حياتي ثمنا للوصول الى أهدافهم السياسية"

رغم هذه التصريحات ، عباس لم يقم باية خطوة ولم يتوجه للمسؤولين الرسميين للحصول على الحراسة، مع ذلك مسؤولون في حزبه قرروا العمل وتوجهوا الى السكرتير العام للحكومة شالوم شلومو، وطلبوا منه التوجه الى جهاز الامن العام- الشاباك لمعرفة مستوى التهديدات التي يواجهها منصور عباس، وان كان من الممكن توفير الحراسة له.