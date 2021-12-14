تقرير: الامارات تهدد بالغاء صفقة شراء مقاتلات "اف 35" من الولايات المتحدة

جاء هذا بعد طلبات امنية وضعتها واشنطن لحماية الاسلحة من التجسس الصيني كانت مرهقة للغاية

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية ان في دولة الامارات العربية يهددون بالانسحاب من صفقة شراء الاسلحة مع الولايات المتحدة والتي تضم مقاتلات F-35، طائرات مسيرة ووسائل قتالية متطورة وتقدر قيمتها بنحو 23 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الاماراتيين أبلغوا مسؤولين رسميين في الولايات المتحدة عن نيتهم الغاء الصفقة لأن الطلبات الامنية التي وضعها الامريكيون لحماية الوسائل القتالية من التجسس الصيني كانت مرهقة للغاية.

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤول مطلع على التفاصيل ان دولة الامارات ابلغت الولايات المتحدة انها ستعلق النقاشات لشراء المقاتلات بسبب متطلبات تقنية، قيود تشغيلية سيادية وتحليلات التكلفة/الفائدة التي ادت الى تقييم الموضوع مجددا. دولة الامارات والولايات المتحدة عملوا سوية للتوصل الى تفاهم حول الشروط الامنية المتبادلة للصفقة. المسؤول اشار للقناة الى ان الولايات المتحدة لا زالت المورد المفضل لدولة الامارات بما يرتبط بالطلبات الدفاعية المتطورة، والنقاشات حول المقاتلات F-35 من الممكن ان تستأنف مستقبلا.

ويشار الى انه يوم غد الاربعاء يصل الى واشنطن مسؤولون اماراتيون، في اطار بعثة عسكرية الى البنتاغون لاجراء مباحثات في زيارة تستغرق يومين.