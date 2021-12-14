اسرائيل:للحد من انتشار اوميكرون، فرض تعليمات الشارة الخضراء بالمجمعات التجارية

على خلفية انتشار اوميكرون، بينيت وهوروفيتش يقران سلسلة خطوات للحد من انتشار الفيروس

أفادت القناة الاسرائيلية (13) ان كل من رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفتش قررا في أعقاب جلسة نقاش مع مهنيين سلسلة خطوات سيتم اتخاذها لوقف ارتفاع اصابات كورونا، وذلك على خلفية المخاوف من انتشار المتحور اوميكرون، من بينها ، فرض الشارة الخضراء في المجمعات التجارية، بموجب مخطط الاساور. هذا القرار سيكون حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة- بعد مصادقة الحكومة عليه.

في اطار المخطط، سيحصل جميع اصحاب الشارة الخضراء الذين يدخلون الى المجمعات التجارية على اساور بلون معين (سيتم تغييره كل يوم)، ومن لا يعرض الشارة الخضراء لن يحصل على الاسوارة وسيدخل فقط لتلقي خدمات ضرورية وحيوية والحصول فقط على الخدمات. اضافة لذلك، تقرر ان كل من تلقى الجرعة الاولى من التطعيم يمكنه الحصول على شارة مؤقتة مدتها 30 يوما.

اضافة لذلك، اقر عدد من التغييرات على مخطط الحجر الصحي للعائدين من خارج البلاد، المتطعمون العائدون من الدول المصنفة حمراء يجرون فحص كورونا في المطار ويوقعون على "تعهد" ويدخلون الى الحجر الصحي البيتي مدة سبعة ايام وفي نهايته يجرون فحص PCR، وفي حال كانت النتيجة سلبية يخرجون من الحجر الصحي.

الاشخاص الغير متطعمين بعد إجرائهم التفتيش في المطار، يدخلون الى الحجر الصحي في الفنادق الى ان يحصلوا على نتائج الفحوصات، في حال كان الفحص سلبيا، يوقعون على "تعهد" ويدخلون الى الحجر الصحي البيتي سبعة ايام وفي نهايته يجرون فحصا اخر ، وفي حال كانت النتيجة ايجابية يبقون في الفندق.