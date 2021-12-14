المملكة العربية السعودية "قلقة" من المفاوضات المنعقدة بين ايران والدول العظمى في فيينا

أكدت السعودية اليوم انها "تريد علاقات طبيعية مع ايران، لكن هذا يتوقف عليها" معربة بنفس الوقت عن "قلقها" من المفاوضات الجارية في فيينا، جاء هذا خلال تصريحات لوزير الخارجية السعودية على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بقراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 التي عقدت في الرياض اليوم، بحسب ما اوردته العربية.

واضاف وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بين فرحان ان "المملكة تريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع ايران ونتمنى نجاح المفاوضات" مشيرا الى ان "الموقف الايراني المتشدد في فيينا مقلق للغاية"، وشدد بن فرحان على أن "دول الخليج الأكثر تهديدا بالبرنامج النووي الايراني" مشيرا الى "الرياض تتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا".

من جانبه اكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمته في قمة دول التعاون الخليجي "أهمية التفاعل بشكل جدي وفعّال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني"، في وقت باتت مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه الرياض، في فيينا على وشك الانهيار.

وأكّد قادة مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي على ضرورة "الوحدة" في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي، بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وقال الأمين العام للمجلس نايف مبارك الحجرف في البيان الختامي للقمة إنّ قادة المجلس اتفقوا على "أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها".

واضاف ولي العهد السعودي في كلمته إنّ القمة تأتي في ظل "تحديات عديدة تواجهها المنطقة تتطلب منا مزيدًا من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها".كما أشار إلى أهمية "استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظمتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية".