جندي اردني يطلق النار تجاه جنود اسرائيليين على الحدود الاسرائيلية الاردنية

الجنود الاسرائيليون لم يردوا على اطلاق النار تجاههم، ولم تعرف الدوافع التي دفعت الجندي لاطلاق النار

افاد موقع "والا" الاخباري ان جنديا اردنيا قام باطلاق النار تجاه الجنود الاسرائيليين على الحدود بعد مصادفته لهم، ولم يسفر الحادث عن ايه اصابات بين الجنود، وقع هذا الحادث الاستثنائي في ساعات ما بعد ظهر امس الثلاثاء بعد أن قام جندي اردني بدورية على الحدود، وصادف خلالها عشرة جنود اسرائيليين مسلحين خلال قيامهم بدورية في المثلث الحدودي بين اسرائيل والاردن وسوريا.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري اسرائيلي قال ان الجندي الاردني قام باطلاق حزمتان من الرصاص تجاه الجنود الاسرائيليين الذين تواجدوا على الحدود، لأسباب يجري التحقيق بها حاليا، القوة الاسرائيلية لم ترد باطلاق النار على الجندي الاردني.

من جانبه افاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه "في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، قوة عسكرية اردنية اطلقت النار في الهواء تجاه سوريا بالقرب من المثلث الحدودي بين اسرائيل، الاردن وسوريا، حيث كانت تقوم بدورية عادية للجيش الاسرائيلي. ولم يسفر الحادث عن اية اصابات ولم يتم اطلاق نار من قبل قوات الجيش الاسرائيلي".