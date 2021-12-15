صحيفة ايرانية تنشر "قائمة الاهداف الايرانية" في اسرائيل

يأتي هذا على خلفية التهديدات التي اطلقها مسؤولون اسرائيليون لتنفيذ هجوم في ايران

نشرت الصحيفة الايرانية "طهران تايمز" الصادرة باللغة الانجليزية في عددها اليوم تهديدا مباشرا لاسرائيل، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها مسؤولون اسرائيليون حول الاستعدادات لهجوم اسرائيلي في ايران.

وتحت العنوان الرئيسي للصحيفة "خطوة فقط واحدة خاطئة" كتب "تكثيف التهديدات العسكرية ضد ايران ربما تعني ان النظام الصهيوني نسي اننا قادرون على ضربهم من أي مكان".

اضافة لذلك، نشرت الصحيفة "خريطة الاهداف" الايرانية مع قائمة لاسماء البلدات الاسرائيلية المستهدفة. ونقلت الصحيفة تصريحات لقائد الجيش الايراني محمد باقري حيث قال إن "ايران ولا مرة تقلل من شأن تهديدات العدو" واضاف "رغم ثقتنا بوضعية الردع للبلاد، لكن قواتنا مستعدة لأدنى التهديدات في المجال لاستراتيجي".

واشار باقري ايضا الى ان الجيش "في أقصى درجات اليقظة بصورة تتناسب مع وضع العدو، على المستوى الاستراتيجي لا توجد لدينا نوايا لالحاق ضرر بأي احد، لكن على الصعيد العملي والتكتيكي ، نحن جاهزون لرد حاسم وهجوم سريع".

ويشار الى ان وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس ابلغ قبل اقل من اسبوع الامريكيين انه اصدر أوامره للجيش الاسرائيلي الاستعداد لهجوم في ايران. وخلال محادثاته مع المسؤولين الامنيين الامريكيين، اعرب عن استعداد اسرائيل القيام بتدريبات مشتركة قبل اي هجوم محتمل ضد المنشآت النووية الايرانية، لكن رغم الضغوطات الاسرائيلية بفرض عقوبات على طهران بالمقابل مع المحادثات النووية، لا زالوا في واشنطن يرون الهجوم ضد ايران هو الملاذ الاخير الذي سيلجأون اليه في حال فشل المباحثات الديبلوماسية.