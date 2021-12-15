بسبب انتشار "اوميكرون"، اسرائيل تتجه نحو اغلاق تدريجي

وزارة الصحة الاسرائيلية تعمل على جمع بيانات للاعلان عن تصنيف دول جديدة بأنها حمراء

افاد موقع "واينت" الاخباري ان اسرائيل تتجه نحو اغلاق تدريجي لحدودها امام العالم بسبب انتشار اوميكرون، فبعد الجلسة بمشاركة رئيس الحكومة نفتالي بينيت مع خبراء مهنيين امس والتي اقر باعقابها سلسلة من الاجراءات للحد من انتشار المتحور الجديد "اوميكرون" بدأت وزارة الصحة الاسرائيلية بجمع بيانات جديدة، ومن المتوقع ان تقوم اليوم بالاعلان عن تصنيف دول جديدة بأنها دول حمراء.

حاليا جميع الدول الافريقية مصنفة حمراء ، واضيفت اليها بريطانيا والدانمارك، والتقديرات الحالية تشير الى امكانية اضافة المانيا وبلجيكا الى القائمة، وكان بالفعل سيتم الاعلان عن بلجيكا بأنها دولة حمراء، لكن تم التراجع عن القرار بعد ان اتضح بأنها لا تلبي المعايير تم التراجع عن القرار. وافاد "واينت" ان مسؤولين في وزارة الصحة اوصوا بالاعلان عن تصنيف جميع دول الاتحاد الاوروبي بأنها حمراء.

وبحسب المعايير الحالية لتصنيف الدول بانها حمراء بالنسبة لاسرائيل يجب ان يكون 10% من اصابات اوميكرون. لكن هناك احتمال اضافة معايير اخرى بهدف تقليل مخاطر دخول الفيروس الى اسرائيل. وبجسب الموقع الولايات المتحدة لن يتم الاعلان عنها بالمرحلة الاولى بأنها حمراء، لكن مسؤولين في الحكومة يقولون ان النية هي إغلاق العالم تدريجيا.