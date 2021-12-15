بلينكن: الولايات المتحدة لا زالت مستعدة لبيع مقاتلات اف 35 لدولة الامارات

تأتي تصريحات بلينكن بعد التقارير ان الامارات علقت المناقشات حول صفقة شراء مقاتلات F-35

أوضح وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن الاربعاء ان الولايات المتحدو لا زالت مستعدة لبيع مقاتلات F-35 الى دولة الامارات وذلك بعد تقارير عن نية الامارات تعليق المناقشات حول الصفقة.

وكان مسؤول إماراتي صرح لرويترز امس الثلاثاء "أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات حول شراء مقاتلات إف-35، التي كانت ضمن صفقة قيمتها 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى". واضاف المسؤول أن "الشروط الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدت إلى إعادة التقييم".

وقال بلينكن والذي يتواجد حاليا في ماليزيا :"لا زلنا مستعدين بالتقدم.. ان كانت دولة الامارات لا زالت راغبة بذلك" وعندما سئل عن الشروط التي حددتها الولايات المتحدة، لم يذكر اية تفاصيل محددة لكنه قال ان واشنطن ترغب بضمان الحفاظ على "التفوق العسكري الاسرائيلي". لذلك :"أردنا القيام بمراجعة دقيقة لجميع التقنيات التي نبيعها او التي ننقلها الى شركائنا الاخرين في المنطقة من بينهم الامارات ".

ويشار الى ان اسرائيل اعترضت بالماضي ان تمتلك اية دولة عربية مقاتلات F-35 بهدف الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، لكنها منحت لاحقا مباركتها للصفقة مع الامارات بعد توقيع اتفاق السلام معها في اطار الاتفاقيات الابراهيمية.