مسؤولون امنيون اسرائيليون: يمكن دفع مفاوضات لصفقة تبادل أسرى مع حماس

مسؤولون امنيون يرون انه من الممكن استغلال الفترة الهادئة نسبيا في غزة للتوصل الى اتفاق مع حماس

افاد موقع "والا" الاسرائيلي أن ضباطا كبار في الجيش الاسرائيلي ومسؤولين في الجهاز الامني قالوا خلال محادثات مغلقة انه يجب استغلال الفترة الهادئة نسبيا في قطاع غزة للتوصل الى اتفاق مع حماس حول قضية الاسرى والمفقودين.

وبحسب هؤلاء المسؤولين الكبار فان المفاوضات لازالت عالقة، رغم الرغبة المصرية بالمساعدة بالوساطة، وسبب هذا الجمود ان كلا الجانبين غير مستعدين للتنازل على الثمن مقابل اعادة جثامين الحنود الاسرائيليين وعودة المواطنين ابراهام مانغستو وهشام السيد.

وقال المسؤولون الذين يشاركون في عملية المفاوضات ان السجناء الامنيين الفلسطينيين وعائلاتهم يمارسون ضغوطات كبيرة على قيادة حماس لدفع المفاوضات. وحماس تعيش هذه الايام في ضائقة كبيرة بسبب التدهور الاقتصادي ومشاكل اساسية غير محلولة بمجال المياة، الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة.

وقال المسؤولون انه لهذه الاسباب يجب استغلال الوضع قبل تدهور الاوضاع الامنية في الجنوب، لأنه ما ان يتم احراز تقدم بالمفاوضات بفترة امنية حساسة، فانه سينظر الى الامر على انه استسلام لاملاءات حماس. في حال حدوث سيناريو اسوأ- مثل رحيل الرئيس ابو مازن والصراع على ميراثة- سيقل بشكل كبير احتمال اجراء المفاوضات مع اسرائيل.

التقديرات الاسرائيلية بحسب التقرير بأن حماس من الممكن ان توافق على عرض "بثمن معقول"، طالما تزايدت الضغوطات عليها. "الثمن المعقول" بنظر هؤلاء المسؤولين، هو قائمة طلبات اقل كثير من الطلبات الاصلية التي عرضتها حماس، بينها اطلاق سراح سجناء امنيين نفذوا عمليات ادت الى مقتل اسرائيليين، لكن ليس بالضرورة أكثر السجناء "ثقلا" من ناحية الاحكام.