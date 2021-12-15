غزة:كتائب القسام تطلق مناورات "درع القدس" وتحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة

كتائب القسام تكشف عن اسلحة جديدة استخدمتها في التصعيد الاخير مع اسرائيل

اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم عن اطلاق مناورات عسكرية اطلقت عليها اسم "مناورات درع القدس" والتي تهدف الى رفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة.

وفي البيان الصادر قالت القسام ان "المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف اشكال العمليات القتالية".

وحذرت كتائب القسام سكان قطاع غزة بانه سيتم سماع دوي انفجارات وقالت "ننوه لأبناء شعبنا في قطاع غزة بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار".

ونشرت كتائب القسام تسجيل فيديو مصور يظهر التدريب على استخدام الاسلحة والتمويه، ولم تكشف القسام عن مدة هذه المناورات وعدد المشاركين بها.

ونشرت كتائب القسام الثلاثاء صورا ومعلومات جديدة حول اسلحة جديدة استخدمتها بالتصعيد الاخير مع اسرائيل في ايار/مايو، من بينها كان صاروخ أطلقت عليه SH85 ويبلغ مداه 85 كيلومتر.