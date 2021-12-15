إسرائيل: تسجيل نحو 670 إصابة جديدة وانخفاض مؤشر انتقال كورونا إلى 1.01 في المئة

يخضع 46 مريضا لأجهزو التنفس وتلقى الجرعة الثالثة 4.135.124 والجرعة الثانية 5.798.867 والجرعة الأولى 6.422.632

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 673 اصابة جديدة بوباء كورونا وتراجع عدد الحالات الخطيرة إلى 84 في ما انخفض مؤشر انتقال كورونا الى 1.01 في المئة ويخضع 46 مريضا للتنفس الاصطناعي.

وقد تم امس رصد حالات اصابة اخرى بיالمتحور "اوميكرون" حيث يخشى من اصابة نحو 100 شخص به . وتم حتى الآن تطعيم 5233 طفلا في إطار الحملة لتطعيم الأطفال.

ومن المقرر أن تنشر مساء اليوم الأربعاء اللجنة الخاصة بوزارة الصحة أسماء الدول التي تضاف إلى قائمة تلك المصنفة بحمراء .

وفي السياق أعلن عدة أصحاب المجمعات التجارية الكبيرة نيتهم عدم التقيد بقرار الحكومة اتباع الشارة الخضراء في المجمعات المسقوفة أيضا والتي تحظر على غير المطعمين دخولها وستدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

وتم تسجيل 8224 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم وتلقى الجرعة الثالثة 4.135.124 والجرعة الثانية 5.798.867 والجرعة الأولى 6.422.632