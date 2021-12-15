إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها في منشأة كرخ

أجازت إيران للوكالة إحلال كاميرات جديدة محل المتضررة بعدما تحركت الأخيرة لإدانت عمل التخريب الذي استهدف كرخ

أفادت وكالة "نور نيوز" الإخبارية الإيرانية، أن "طهران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها في وحدة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج" وقالت"نظرا لإتمام فحوص الأجهزة القضائية والأمنية للكاميرات المعنية، وتحرك الطاقة الذرية لإدانة عمل التخريب الذي استهدف مجمع تيسا، أجازت إيران للوكالة إحلال كاميرات جديدة محل المتضررة".

وأضافت الوكالة: "إيران أوضحت منذ البداية أنه لن يُسمح (للوكالة) بصيانة الكاميرات أو استبدالها حتى تُجري الجهات المسؤولة فحوصاتها الأمنية والفنية على الكاميرات".

وتعرضت منشأة تيسا في كرج لعملية تخريب في يونيو/ حزيران المنصرم، تلفت خلالها واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع.

ولم تقم إيران بإعادة "وحدة تخزين البيانات" الخاصة بهذه الكاميرا، فيما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها في تقرير في سبتمبر/أيلول تحديد مكان الكاميرا وتفسير ما حدث، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "تركيب الكاميرات في كرج سيتم في غضون أيام".

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن أكد على ضرورة التحقق بشكل دوري من البرنامج النووي الإيراني.

في السياق ذاته، أشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس إلى أنه لا يمكننا أن نسمح لإيران بتسريع وتيرة برنامجها النووي وقالت ليندا توماس إن إيران قدمت مطالبات غير واقعية في محادثات فيينا، مشددة على ضرورة إبداء إيران التعاون المطلوب مع عمليات التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونوهت إلى أن استمرار إرسال إيران طائرات بدون طيار لوكلائها في المنطقة يقوض الأمن البحري.

من جانبها، علقت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلة:"نتوقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا".