الأردن: "ما وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقا والفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق"

في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود 2040

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إن "ما وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إعلان نوايا وليس اتفاقاليس اتفاقا وإنما دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين في مجالي المياه والطاقة."، مشيرا إلى "التزام" حكومته "بواجبها الوطني، دون تردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال".

وقال الخصاونة إن "تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين".

وزاد: "الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق، ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا".

وتابع: "في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة".

جاءت تصريحات الخصاونة خلال جلسة عقدها مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه، إلى أن تبادل المياه والطاقة وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر.

وكان الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.