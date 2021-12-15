الخارجية الفلسطينية تشيد بإدانة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عنف المستوطنين

طالبت وزراء أحزاب الوسط واليسار في الحكومة الإسرائيلية بأن يخرجوا عن صمتهم ليعلنوا بكل وضوح إدانتهم

اشادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتصريح ووزير الأمن الداخلي عمر بارليف، الذي أقر فيه العنف الذي يمارسه المستوطنون واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية.وطالبت وزراء أحزاب الوسط واليسار في الحكومة الإسرائيلية بأن يخرجوا عن صمتهم ليعلنوا بكل وضوح إدانتهم ومعارضتهم للمتطرفين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "هذا الاعتراف يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية", وطالبت وزراء أحزاب الوسط واليسار في الحكومة الإسرائيلية بأن يخرجوا عن صمتهم ليعلنوا بكل وضوح إدانتهم ومعارضتهم للمتطرفين اليهود واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، بما يساهم حقيقة في انجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويساعد أيضا في توفير المناخات والأجواء اللازمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

يشار إلى أن عمر بارليف، أثار جدلاً داخل الائتلاف هذا الأسبوع بعد أن أعلن أنه ناقش العنف الإسرائيلي في المستوطنات مع دبلوماسي أمريكي زائر.

فيما اتهم الجناح اليميني في الحكومة الحالية، بارليف بتعميم تصرفات بعض المتطرفين على مجتمع بأكمله.