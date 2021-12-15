البحرين: "بث وترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان أمر يسيء للدولتين"

"اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان"

أكد وزير الداخلية البحريني، اليوم الأربعاء، أن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيقة، أمر يسيء للبحرين وكذلك لبنان" موضحا أن هذه العناصر "تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية".

وثمن الوزير البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حرص نظيره اللبناني على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون"، موضحا أن "هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه"، وفق ما نشره موقع صحيفة "الوطن" البحرينية.

ومن جانبه طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بـ "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان".

واستعرض الوزير اللبناني، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره البحريني، "التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات"، على "خلفية عقد هذه العناصر مؤتمرا صحفيا، تضمن الكثير من المغالطات التي تسيء للبحرين وشعبها".