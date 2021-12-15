إسرائيل/ كورونا: تضيف فرنسا وإسبانيا والإمارات ودول أخرى إلى قائمة الدول المصنفة"حمراء"

اعتبار من الإثنين ستشمل القائمة إيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة والدنمارك ومعظم إفريقيا.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء ، أن إسرائيل أضافت دولة الإمارات وفرنسا وإسبانيا وعدة دول أوروبية إلى القائمة الدول المصنفة"حمراء" جراء تفشي وباء كورونا وأشارت إلى أنه"اعتبارا من يوم الاثنين الوشيك، ستشمل القائمة إيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة والدنمارك ومعظم إفريقيا.

وذكرت الوظارة أن الإسرائيليون ممنوعون من السفر إلى الدول المصنفة على "القائمة الحمراء" كما أن الأجانب من تلك الدول لا يمكنهم دخول إسرائيل، وبالنسبة للعائدون من السفر سيدخلون الحجر الصحي الفندقي لمدة سبعة أيام على الأقل.