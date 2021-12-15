بقيادة جلعاد إردان: وفد مؤلف من 12 سفيرا لدى الأمم المتحدة يزور إسرائيل

ألبانيا والأرجنتين وبلغاريا وكرواتيا والإكوادور والمجر وناورو وبالاو وكوريا الجنوبية وساموا وأوروغواي وزامبيا

يقود المبعوث الدبلوماسي الإسرائيلي لد الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، وفدا مؤلفا من 12 سفيرا لدى الأمم المتحدة لزيارة إلى إسرائيل، وقال" لقد حددت لنفسي هدف إحضار أكبر عدد ممكن من السفراء إلى إسرائيل من مختلف بلدان العالم، حتى يتمكنوا من رؤية إسرائيل بأعينهم والتعرف على تحدياتنا ومساهماتنا في العالم".

و سيقود إردان الوفد المكون من ألبانيا والأرجنتين وبلغاريا وكرواتيا والإكوادور والمجر وناورو وبالاو وكوريا الجنوبية وساموا وأوروغواي وزامبيا أثناء استكشافهم للبلاد ومعرفة المزيد عن إسرائيل.

وكان جلعاد إردان قد قال في تغريدة "خلال الأسبوع المقبل معا، سنختبر تفرد إسرائيل ونرى ما الذي يجعل (الدولة) رائعة".وأضاف: "بالعودة إلى الأمم المتحدة، أنا متأكد من أن هذه الذكريات ستساعد في توجيه عملهم الدبلوماسي".

وكان جلعاد انتقد في أكتور/ تشرين الثاني المنصرم الهيئة الدولية "لمحو التاريخ اليهودي وتشويه الحقيقة" من خلال "عدم الاعتراف بالمجتمعات اليهودية التي طردتها الدول العربية وإيران بعد قيام دولة إسرائيل".