تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء: فريق إماراتي يتأهل للنهائيات بمشروع "تأمين مستقبل الأمن الغذائي"

الفريق الإماراتي المكون من 4 متسابقين، تتمثل فكرتهم الأساسية حول ابتكار أداة لخفض تأثير الجراد.

ذكرت وكالة الأنباء (وام) الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن فريق Locust Locator الإماراتي، تأهل للمنافسة على المركز الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء، وذلك في منافسة مع 37 فريقا من 24 دولة حول العالم من إجمالي 460 فريقا شاركوا في التحدي ممثلين عن 160 دولة حول العالم.

وأضافت الوكالة، أن الفريق الإماراتي المكون من 4 متسابقين، تتمثل فكرتهم الأساسية حول ابتكار أداة لخفض تأثير الجراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإستخدام بيانات الأقمار الصناعية وأنظمة التعلم الآلي وتقاير المجتمع من خلال التنبؤ بتطور مسار أسراب الجراد وحركتها وسبل إدارة الإستجابة بالشكل المثالي، مشيرة إلى أن الفكرة جاءت بعد دراسة متأنية رصدت إنتشار أعداد كبيرة من أسراب الجراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق غرب آسيا بسبب التقلبات المناخية والمتغيرات الطارئة على إنتظام الأحوال الجوية

ومن جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء بالإمارات، المهندس محمد عبود، "إن تأهل فريق Locust Locator الإماراتي في النسخة الثانية من تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء تتماشى مع رؤية الإمارات التي تسعى إلى الإستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تتوافق مع المتغيرات المتسارعة".

يشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات جاءت للعام الثاني على التوالي في خطوة جديدة تعكس قدرة الكوادر الشبابية على رسم ملامح المستقبل والمساهمة البناءة في تحقيق التنمية المستدامة.