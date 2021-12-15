الحكومة الإسرائيلية: تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى البلاد حتى 29 من ديسمبر الجاري

الحكومة الإسرائيلية: تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى البلاد لمدة أسبوع إضافي

صوتت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى البلاد لمدة أسبوع إضافي حتى 29 ديسمبر /كانون الأول الجاري، حيث تتزايد المخاوف من انتشار المتحور "اوميكرون" لوباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

كان الحظر ، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقررًا في الأصل لمدة أسبوعين ، ولكن تم تمديده للمرة الثانية.

وكان المسافرون إلى إسرائيل غاضبين بشكل خاص من الاستثناءات الممنوحة لبعض الجماعات والأفراد ، لا سيما في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت يوم الأحد المنصرم في إيلات.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أوصت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بادراج كل من ايرلندا والنرويج والامارات واسبانيا وفينلندا والسويد على قائمة الدول المصفنة"حمراء" ويحظر السفر اليها ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفنادق الخاصة.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد الاثنين الوشيكة وذلك بعد اقرار التوصية من قبل الحكومة ولجنة الدستور والقانون البرلمانية.

وفي اعقاب الانتقادات من جانب اصحاب المجمعات التجارية المسقوفة ومن الجمهور عامة قررت الحكمة الغاء الزام الزبائن بوضع سوار ملون اثباتا لكونهم من ذوي الشارة الخضراء، وكان الهدف من هذه التعليمات السماح لمن لم يتطعم بثلاث جرعات ولا يملك الشارة الخضراء بدخول المجمع للمصالح الحيوية فقط مثل الصيدليات أو المحالات بيغ المواد الاغذائية.