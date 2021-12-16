تقارير سورية: مقتل جندي سوري في ضربات صاروخية منسوبة لاسرائيل جنوب سوريا

مسؤول سوري يقول ان الضربات الجوية نفذت من اتجاه الجولات واستهدفت مناطق جنوب سوريا

افادت وسائل اعلام سورية الليلة ان ضربات صاروخية منسوبة لاسرائيل استهدفت مواقع جنوب سوريا، واسفرت عن مقتل جندي سوري، وذكرت المصادر ان الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ التي اطلقت في الضربات المنسوبة الى اسرائيل.

وبحسب وكالة السورية الرسمية "سانا" الدفاعات الجوية اعترضت غالبية الصوريخ التي تم اطلاقها، وصرح مسؤول عسكري سوري ان "سلاح الجو الاسرائيلي قام الساعة 00:50 من فجر اليوم باطلاق رشقات صاروخية من اتجاه الجولان استهدفت بعد النقاط في المنطقة الجنوبية "، وقال ان الدفاعات الجوية تصدت لمعظم هذه الصواريخ ، واضاف ان "هذه الضربات اسفرت عن مقتل جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".

وافيد الاسبوع الماضي عن ضربات منسوبة لاسرائيل على مجمع للحاويات في ميناء اللاذقية شمال غرب سوريا وافادت هيئة البث الرسمية "كان" ان الضربة استهدفت سلاحا متطورا تم تهريبه من ايران عن طريق البحر.

وبعد ساعات من هذا الضربات المنسوبة الى اسرائيل في اللاذقية صرح رئيس الحكومة نفتالي بينيت الاسبوع الماضي :"نحن ندرك التهديدات المعقدة في منطقتنا، والتي تتسبب في مخاوف مشتركة، نحن نصد قوة الشر في هذه المنطقة- ليلا نهارا, لن نتوقف ولا ثانية، يحدث هذا بشكل يومي، في مواجهة القوة المدمرة، سنواصل العمل، وسنثابر ولن نتعب".