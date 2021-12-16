رسميا: إسرائيل تضم بريطانيا والدنمارك إلى قائمة الدول المصنفة"حمراء"

بسبب تفشي وباء كورونا ومتحور اوميكرون سيتم حظر السفر لهذين البلدين حتى 29 ديسمبر الجاري

صادقت لجنة الدستور التشريعيّة في الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من منتصف الليل، سيتم تعريف الدنمارك والمملكة المتحدة على أنهما دول حمراء، وأنه سيتم حظر السفر لهذين البلدين حتى 29 ديسمبر\كانون الأول.

وأكدت اللجنة ايضا ان هناك ضرورة للالتزام بالججر في الفنادق للعائدين الذين لم يتعافون من كورونا أو لم يتم تطعيمهم. أي أن العائد من دولة ولم يكن مصاب بكورونا في الماضي وغير متطعم ضد الفيروس سيبقى في الحجر الصحي الانفرادي في فندق حتى يتم تقديم إجابة سلبية في اليوم السابع من وصوله الى البلاد بانه غير مصاب بمتحور اوميكرون.

اما بالنسبة للمتطعمين او المتعافين العائدين إلى البلاد من دولة مصنفة "حمراء" فسيلزمون بالحجر الصحّي لمدة 7 أيام ويمكنهم الخروج منه فقط بعد الحصول على نتيجة سلبية أجريت في اليوم السابع بعد الوصول (يوم الهبوط يعتبر اليوم الأول).

يذكر ان الحكومة مددت قيود الحظر على السفر حتى ال 29 من الشهر الحالي، وقد اتخذت الحكومة هذا القرار في استفتاء هاتفي اجرته الليلة المنصرمة .