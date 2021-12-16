إسرائيل: ادخال 21 موظفا في الكنيست إلى الحجر الصحي بعد اصابة أحد الحراس بالمتحور "اوميكرون"

ادخال حارسا و21 وموظفا آخرين بالكنيست، ومن بينهم عضو الكنيست مئير بوروش للاشتباه بأنهم قد يكونوا مصابين

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الخميس، ان أحد حراس الأمن في الكنيست مصاب بالمتحور "اوميكرون" من وباء كورونا، كان متواجدا في مبنى الكنيست. الأحد المنصرم، وتم "ادخال حارسا و21 وموظفا آخرين بالكنيست، ومن بينهم عضو الكنيست مئير بوروش للاشتباه بأنهم قد يكونوا مصابين بالمتحور الجديد".

وقال المتحدث باسم الكنيست أنه "تم إجراء تحقيق وبائي بالتعاون مع وزارة الصحة، كان الغرض منه قطع سلسلة العدوى.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد قال الثلاثاء المنصرم، إن فحوصات وزارة الصحة أكدت إصابة أحد الركاب على متن رحلة عودة رئيس الوزراء من الامارات بوباء كورونا، ولم يُحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هوية الراكب.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان صحفي أمس، إنه "موجود في الحجر الصحي ايضا بعد أن جاءت نتيجة اختبار أحد أفراد طاقمه إيجابية وأنه سيجري اختبارًا للتأكد من انه غير مصاب بكورونا"