السلطة الفلسطينية تعلن رصد أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية

الإصابات الثلاثة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية رصدت في رام الله والخليل وطوباس.

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، الخميس، عن رصد أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون، في الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في الضفة، كمال الشخرة، أن الإصابات الثلاثة بمتحور أوميكرون رصدت في رام الله والخليل وطوباس.

وأضاف الشخرة أن المصابين الثلاثة قدموا من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون، لافتًا إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.

ودعا الشخرة للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم، مناشدًا من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقًا.

وكانت إسرائيل أعلنت في 28 من نوفمبر عن رصد أول مصاب بأوميكرون في اراضيها. وفي السياق ذاته قالت هيئة الإذاعة البث الاسرائيلية "كان"، الإثنين الماضي، إن مسؤولي الصحة في إسرائيل يُلاحظون بقلق انتشار إصابات متحور أوميكرون ولكنهم لا يعلمون مصدر جميه الاصابات رغم الجهود المبذولة والقيود المفروضة على السفر.