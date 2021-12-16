الضفة الغربية: قتيل وجرحى في هجوم اطلاق نار قرب مستوطنة حومش

الضفة الغربية: اصابة خطيرة في هجوم اطلاق نار قرب مستوطنة حومش

قتل إسرائيلي وأصيب اثنان آحران، مساء اليوم الخميس، في إطلاق نار شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار بالقوب من (حوميش) في منطقة الضفة الغربية".

وأشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلي، إلى إصابة 3 إسرائيليين - أحدهم كانت إصابته بالغة ومات لاحقا- في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حوميش" مؤكدة على إرسال قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة للبحث عن مطلق النار.

وقالت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إنه تم نقل مصاب يبلغ من العمر 30 عاما في حالة حرجة إلى المستشفى قبل وفاته.

ولفتت إلى أن المصابين الأخرين وكلاهما في العشرين من العمر هما في حالة ما بين متوسطة وطفيفة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تم إطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على تفاصيل عملية إطلاق النار بالقرب من حوميش".