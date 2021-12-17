في ساعة مبكرة من فجر اليوم، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في المنطقة التي نفذت فيها العملية

نفذت قوات الأمن الاسرائيلية طوال الليل بين الخميس والجمعة، عملية مطاردة للذين نفذوا عملية إطلاق النار في الضفة الغربية امس الخميس، والتي قُتل فيها يهودا ديمينتمان (25عام).

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في المنطقة التي نفذت فيها العملية.

بالإضافة إلى المعتقلين، قامت القوات الأمنية أيضًا بمصادرة مواد من الكاميرات الأمنية في قرى المنطقة، في إطار اجراءات أولى التي تنفذ في أي عملية مطاردة من هذا القبيل.

كما تم نقل مئات المقاتلين من كتيبة المظليين 890 وكتيبة جولاني الاستطلاعية ووحدة "الكرز-دفدوفان"، وعدد من جنود الاحتياط، الى الضفة الغربية بعد تنفيذ العملية، وسيتم نشرهم قرب رام الله وفي قطاعي نابلس وجنين.

وإلى جانب المطاردة، سيحاول الجيش الإسرائيلي منع المزيد من الهجمات في الأيام المقبلة وبالتالي سيتم تكثيف النشاط العسكري في المناطق القريبة من المستوطنات.