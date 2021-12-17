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الصحة الاسرائيلية: تشخيص ​​838 اصابة جديدة بفيروس كورونا، 79 منهم في حالة خطيرة

i24news

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أخصائي في جناح فيروس كورونا في المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس، الثلاثاء، 31 أغسطس، 2021.
AP Photo/Maya Alleruzzoأخصائي في جناح فيروس كورونا في المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس، الثلاثاء، 31 أغسطس، 2021.

اسرائيل: تشخيص 838 اصابة جديدة من فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الاخيرة

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الجمعة عن تشخيص 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، إثر إجراء اكثر من 95 الف فحص لاكتشاف الفيروس بنسبة ايجابية بلغت 0.83 في المئة، بحيث شهدت ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا إلى 79 حالة.

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وبحسب المعطيات وصل عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المستشفيات وصل إلى 125 حالة؛ 79 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 42 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

ووفقا للبيانات، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ  6542 حالة، ومنذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، سجلت وزارة الصحة 1,353,689 إصابة بالفيروس.

ووصل عدد المواطنين الذين اقبلوا على تلقي التطعيم بالجرعة الثالثة الى 4,147,339 أما من تلقو الجرعة الثانية وصل  عددهم  الى 5,815,500 مواطنًا. وتم الإعلان عن عدد الوفيات وصل العدد الإجمالي للوفيات الى 8,230 حالة وفاة جراء المرض نفسه أو تعقيدات ناجمة عنه.