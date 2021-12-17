العراق: ارتفاع قتلى فيضانات إقليم كردستان إلى 11 من بينهم نساء وأطفال

"أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم" أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

قتل 11 شخصاً في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق، اليوم الجمعة، بينهم أطفال ونساء وشخص فلبيني الجنسية وآخر تركي جرفتهم المياه إثر الفيضانات التي ضربت ضواحي جنوب شرق المدينة، في حين حذرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.

وقال قائمقام مركز أربيل، نبز عبد الحميد لوكالة "فرانس برس": "ارتفعت الحصيلة بعدما عثر الدفاع المدني على جثث ثلاثة أشخاص كانوا مفقودين، بينهم شخص فلبيني الجنسية وآخر تركي، جرفتهم المياه إثر الفيضانات التي ضربت ضواحي جنوب شرق المدينة، عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي".

وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو قد أفاد في وقت سابق بأن "السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في ضواحي جنوب شرق أربيل وسبّبت كذلك أضراراً مادية كبيرة"وأضاف أن "أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم" أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

وكان المتحدّث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش لفرانس برس قد قال في وقت سابق إن أحد القتلى "قضى جراء البرق، والآخرون قضوا غرقاً في بيوتهم".

وتحدّث عن "مفقودين لا يزال البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحاً بالارتفاع"، مضيفاً أن "هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جداً".