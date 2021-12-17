ملكة جمال المغرب: المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون منحتني الفرصة لاكتشاف معام إسرائيل"شعرت بالدفء"

الناس تقبلت مشاركتي بصدر رحب، لم تكن توقعاتي عالية، فرحت بالنتيجة التي حصلت عليها، والأهم أنني شعرت بالدفء

أعربت ملكة جمال المغرب، كوثر بنحليمة، عن فخرها بتمثيل المغرب في المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، وتمثيل المغرب بعد سنوات طويلة من الغياب، وقالت" أغلب التعليقات عن مشاركتي كانت منفتحة وايجابية، حقا كان الأمر رائعا ومثريا من حيث التنظيم والاستقبال والحفاوة" .

وأكدت ممثلة المغرب أن الناس تقبلت مشاركتي بصدر رحب، لم تكن توقعاتي عالية، لكن فرحت بالنتيجة التي حصلت عليها، والأهم أنني شعرت بالدفء مع الناس بالترحيب".

وأضافت أن تنظيم المسابقة كان جيدا وبصورة مشرفة وراقية ووجودي في إسرائيل منحني الفرصة للتجول في العديد من المدن، الناصرة، حيفا، القدس وتل أبيب ويافا، واكتشفت معالم البلاد، وتعلمت الشيء الكثير من هذه الزيارة"

تجدر الإشارة إلى أن ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، توجت بلقب ملكة جمال الكون في مدينة إيلات الإسرائيلية، فيما حلت ملكة جمال باراغوي ناديا فيرارا، وصيفة أولى وملكة جمال جنوب إفريقيا لاليلا مسوان، وصيفة ثانية.

ومن بين المتنافسات ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة وملكة جمال البحرين منار نديم دياني.

يشار إلى أن النسخة 70 من المسابقة السنوية التي أقيمت في إسرائيل يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري واجهت للمرة الأولى أيضا تعقيدات بسبب وباء كورونا.