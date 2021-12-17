القدس: تشيع جنازة إسرائيلي قتل في الضفة الغربية بحضور مئات المعزين وبيينت يؤكد"لن نصمت حتى نقبض على القتلة"

بعث بينيت"أعمق تعازيه" لأسرة ديمينتمان،وقال"لن نصمت حتى نقبض على القتلة الحقراء ونتعامل معهم"

شيع مئات المشاركين في مدينة القدس، اليوم الجمعة، جنازة رجل إسرائيلي قتل بالرصاص خلال هجوم مسلح في الضفة الغربية وقع أمس الخميس في مستوطنة حومش وأصيب آخران، وسط تصعيد في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واستخدمت حافلات مدرعة اليوم الجمعة لنقل المعزين إلى هوميش لحضور مراسم التأبين، ولم يتم إحضار جثة ديمينتمان إلى حومش، وكان من المقرر أن تُقام جنازته في القدس في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ومن جهته أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "أعمق تعازيه" لأسرة ديمينتمان. وقال على تويتر "لن نصمت حتى نقبض على القتلة الحقراء ونتعامل معهم."

وأفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن "الإسرائيلي يهودا ديمينتمان (25 عاما) قتل يوم الخميس برصاص مسلحين فلسطينيين نصبوا كمينا لسيارته عندما خرج من مدرسة دينية بالقرب من الطريق بين جنين ونابلس"