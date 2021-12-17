بريطانيا وألمانيا وفرنسا: "التوقف الذي طلبته إيران مخيب للآمال" وتحذر من "نفاذ الوقت"

"لا توجد سوى مسافة تقاس بالأسابيع وليس بالأشهر قبل أن تتلاشى الفوائد الأساسية لاتفاقية حظر الانتشار النووي"

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، إيران إلى التحرك بسرعة عند استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي، محذرين من أنه لا مزيد من الوقت قبل تلاشي الفوائد الرئيسية لاتفاقية حظر الانتشار النووي، وأشاروا إلى أن"التوقف الذي طلبته إيران مخيب للآمال".

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، في ختام الجولة السابعة من مفاوضات فيينا التي تم الاتفاق على استئنافها قريبا.

وصرح المفاوضون: “نأمل أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة والانخراط بشكل بناء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع” وأشاروا إلى أنه "لا توجد سوى مسافة تقاس بالأسابيع وليس بالأشهر قبل أن تتلاشى الفوائد الأساسية لاتفاقية حظر الانتشار النووي"

ومن جهته أكد منسق مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي في فيينا إنريكي مورا، أن “أمامنا أسابيع وليس أشهر للتوصل إلى اتفاق”، في إشارة إلى بناء “أرضية مشتركة” في المفاوضات. “بشأن خطوات عملية” من قبل إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "طرفي المفاوضات اتفقا على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قريباً"، مضيفاً أن "الوقت قد حان للتركيز على الأولويات وليس لدينا الكثير من الوقت"

وفي السياق قالت نائبة مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، مورا إن "الأطراف المفاوضة تواجه مهمة معقدة خلال الجولة الثامنة”، قائلة إنها أجرت “مناقشات مكثفة وعميقة ومضغوطة”، مشيرة إلى أن "المقترحات التي قدمتها إيران بشأن رفع العقوبات وتم دمج القضايا النووية في مسودات الجولة السادسة من المفاوضات"