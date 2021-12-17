مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات النووية الإيرانية "لا تسير على ما يرام"

المحادثات بشأن عودة طهران وواشنطن لا تسير على ما يرام" بمغنى أن أمريكا ليس أمامها مسار للعودة إلى الاتفاق

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن المحادثات النووية الإيرانية "لا تسير على ما يرام"، مشدد على أن "الولايات المتحدة ليس لديها مسار للعودة إلى الاتفاق النووي".

وقال سوليفان، إن المحادثات بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع عام 2015 "لا تسير على ما يرام" بمعنى أن الولايات المتحدة ليس أمامها مسار للعودة إلى الاتفاق.

وتابع في ندوة عبر الإنترنت أن الولايات المتحدة نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين "انزعاجها" بشأن "تقدم طهران" في برنامجها النووي.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، قد حذر من أن إيران تقترب من امتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن الوقت الذي تحتاجه لتطوير سلاح نووي "قصير جدًا ومثير للقلق".

ولم يحدد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بشكل دقيق هذه المدة التي تم تقديرها بأنها مسألة شهور، لكنه وقت قصير فعلا، قصير بشكل غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه أمر "مزعج".