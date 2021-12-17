إسرائيل:نتنياهو و 130 آخرين في الحجر الصحي بعد إصابة 4 من أعضاء الكنيست بوباء كورونا

أبلغ رئيس الكنيست نتنياهو أن مدربا شخصيا في صالة للألعاب الرياضية بالكنيست الإسرائيلي، قام بتدريبه الأربعاء

ذكر بيان صادر عن الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو و النائب عن حزب يش عتيد ، سيمون ديفيدسون و 130 من موظفي الكنيست قد أمروا بالحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابة أربعة موظفين بوباء كورونا.

وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك شخص واحد على الأقل يشتبه في حمله للمتحور "اوميكرون" من وباء كورونا

وأبلغ رئيس الكنيست نتنياهو أن مدربا شخصيا في صالة للألعاب الرياضية بالكنيست الإسرائيلي، قام بتدريبه الأربعاء المنصرم ، تأكدت إصابته بالوباء ، بحسب ما أفاد حزب الليكود، في بيان. مشيرا إلى أ، "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفقا للمبادئ التوجيهية وينتظر نتائج الاختبارات".

وأُجبر نتنياهو على الحجر الصحي عدة مرات منذ بداية الوباء بسبب تعرضه لأعضاء طاقمه المرضى.

وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية، قد أعلنت أمس الخميس، ان أحد حراس الأمن في الكنيست مصاب بالمتحور "اوميكرون" من وباء كورونا، كان متواجدا في مبنى الكنيست. الأحد المنصرم، وتم "ادخال حارسا و21 وموظفا آخرين بالكنيست، ومن بينهم عضو الكنيست مئير بوروش للاشتباه بأنهم قد يكونوا مصابين بالمتحور الجديد"