الضفة الغربية: هجوم بسكين قرب الحرم الابراهيمي و تحييد المنفذ

عملية طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي وتحييد المنفذ البالغ من العمر 16 عاما من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية.

قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، صباح اليوم السبت، إن فلسطينية قامت بهجوم طعن اتجاه مواطن (28 عاما) أصيب بجروح طفيفة على حاجز روث في الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي وتم تحييد المنفذة البالغة من العمر 16 عاما من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية.

فيما أكدت قوات نجمة داود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث لتقيدم العلاج الطبي للمصاب أنه في حالة وعي تام.

ومساء الخميس ، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على سيارة إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بالقرب من مستوطنة حومش في الضفة الغربية.

وفي السياق أفادت مصادر فلسطينية بقيام قوات اسرائيلية باعمال تمشيط ونشاطات مكثفة في منطقة جنين بحثا عن المسلحين الفلسطينيين الذي ارتكبوا الاعتداء قرب مستوطنة حومش والذي قتل فيها المواطن يهودا ديمنتمان .

ومن جهته قال قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الإسرائيلي البريغادير افي بلوت إن "قوات الجيش تقترب من وضع اليد على المسلحين المنفذين" مؤكدا ان "الجيش يبذل كل جهد مستطاع من اجل القاء القبض عليهم".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، داعية الى تهدئة الوضع.