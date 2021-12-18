المنسق الخاص لعميلة السلام في الشرق الأوسط يعرب عن قلقه من تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

هذه الحوادث المأساوية، والعديد من الحوادث الأخرى في الأسابيع الأخيرة، تسلط الضوء على تقلب الوضع الحالي

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان"إنني قلق من تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يودي بحياة الإسرائيليين والفلسطينيين"وأضاف: "أطلق مسلحون فلسطينيون، الخميس الماضي، النار باتجاه سيارة إسرائيلية بالقرب من مدينة نابلس، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح".

وأكد تور وينسلاند على أنه "منذ صباح اليوم، شن المستوطنون الإسرائيليون عدة اعتداءات انتقامية ضد الفلسطينيين في القرى القريبة من نابلس ". وقال "إنني أدين جميع أعمال العنف والإرهاب وأدعو جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع".

وأشار وينسلاند إلى أن "هذه الحوادث المأساوية، والعديد من الحوادث الأخرى في الأسابيع الأخيرة، تسلط الضوء على تقلب الوضع الحالي والحاجة الملحة لجميع القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين للتحدث ورفض العنف".