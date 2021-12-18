حسن نصر الله يرفض استقبال خالد مشعل والوفد المرافق له في بيروت

مشعل طلب لقاء نصر الله، عبر مسؤولين من حركة “حماس” في بيروت، ولكن الرد كان الرفض

رفض الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله استقبال مندوب ورئيس حركة حماس، حالد مشعل، وبحسب مصادر عربية قالت ان مشعل طلب لقاء نصر الله، عبر مسؤولين من حركة “حماس” في بيروت، ولكن الرد كان الرفض، كما ان حزب الله رفض الموافقة على اي لقاء مع كوادر الحزب السياسية معه، او الوفد المرافق له.

وبحسب موقع صحيفة " الراي اليوم" ذكر مصدر مسؤول في الحزب عندما سئل عن تفسيره لهذه “المقاطعة” ان عودة العلاقات الى طبيعتها بين “حزب الله” وحركة “حماس” جاءت بعد ابعاد السيد مشعل من رئاسة مكتبها السياسي، وانتخاب السيد هنية خلفا له، وبعد ان اجرت حركة “حماس” مراجعة شاملة وجذرية لمواقفها من الحرب في سورية ومحور المقاومة تكللت بضرورة ابعاد السيد مشعل من قيادتها.

جدير بالذكر، ان مشعل زار لبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة تابع لحماس في مخيم البرج للاجئين بالقرب من صور، وتبادل إطلاق النار مع فتح في جنازة مهندس من حماس قتل في الحادث. وقتل أربعة من أعضاء حماس في تبادل إطلاق النار .