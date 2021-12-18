اسرائيل: تسجيل 1173حالة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الصحة الإسرائيليّة: ​​تم تشخيص 1173اصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المرضى في حالة خطيرة الى 81

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، إنها سجلت 1173إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ، السبت، 6,680 إصابة نشطة بينها 81خطيرة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحةبلغ 1,354,677 بينها 8,232 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 5,822,966 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وإن 4,152,138 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

هذا وفي مسعى لمنع تفشي متحور اوميكرون في البلاد يبدا ليلة الاحد الاثنين المقبلة سريان مفعول القرار الذي صادقت الحكومة عليه امس من خلال استفتاء هاتفي ويقضي بادراج الامارات العربية المتحدة على قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر اليها وكذلك ست دول اوروبية وهي : ايرلندا والنرويج واسبانيا وفينلندا والسويد وفرنسا .

وستناقش الحكومة خلال جلستها الاسبوعية غدا توسيع رقعة القائمة الحمراء لتشمل دولا اخرى هي الولايات المتحدة وكندا والبرتغال وتركيا والمانيا والمجر والمغرب وبلجيكا.