العراق : سقوط صاروخين بالمنطقة الخضراء في بغداد

"القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق". فيما لم تتبنَّ أي جهة بعد هذا الهجوم.

تعرضت المنطقة الخضراء في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأميركية، اليوم الأحد، لقصف بصاروخين من طراز كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام" الدفاعية "أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، حسب بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني ونشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأضاف البيان أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق". فيما لم تتبنَّ أي جهة بعد هذا الهجوم.

وأكد مصدر أمني أن أحد "الصاروخين أسقط قرب السفارة الأميركية، فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة".

وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات بدون طيار القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.

يشار إلى أن العراق أعلن الأسبوع الماضي نهاية "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات محصورة بالتدريب وتقديم المشورة.

ويذكر أن طائرات مسيرة مفخخة كانت قد استهدفت في أيلول/سبتمبر مطار أربيل في شمال البلاد الذي يضمّ قاعدة جوية فيها قوات من التحالف الدولي.