تقرير: الجيش الإسرائيلي لا يملك قدرة حقيقية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

إسرائيل ليس لديها القدرة على شن هجوم ضد إيران في المستقبل القريب يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي ويعطل تقدمه

كشف الموقع الإخباري N12 عن إعداد صحيفة النيويورك تايمز تقريرًا يتقصى المقدرة الحقيقية لإسرائيل في تنفيذ تهديداتها الموجهة لإيران على خلفية سعي الأخيرة رفع العقوبات الأمريكية عنها دون شروط. وتوصل التقرير إلى ما مفاده أن "اسرائيل لا تملك قدرة حقيقية لضرب المنشآت النووية الإيرانية"، وفق تقديرات خبراء أمنيين رفيعي المستوى.

وبحسب الموقع، فإن مسؤولين أمنيين إسرائيلين كبار تحدثوا الى صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية (السبت) معربين عن تقديراتهم بأن "إسرائيل ليس لديها قدرة حقيقية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

وقال بعض هؤلاء المسؤولين الكبار لصحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل ليس لديها القدرة على شن هجوم ضد إيران في المستقبل القريب يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي ويعطل تقدمه، على نطاق ملموس. وذهب مصدر مطلع وهو "قائد كبير"، حد التصريح بأن إسرائيل لن تكون قادرة قبل مرور سنتين على الأقل من اليوم على ضرب برنامج إيران النووي أو إلحاق الضرر البالغ فيه.

وأضاف الموقع الإسرائيلي بأن المصادر نفسها التي تمت مقابلتها دون الكشف عن هويتها للمقال توضح أن هجومًا صغيرًا، دون إلحاق أضرار قاتلة بالبرنامج النووي، سيكون ممكنًا بالفعل في المستقبل القريب. ويبقى متعذراً في الوقت الحالي على اسرائيل، وبالرغم من التهديدات التي أطلقها سسؤولون اسرئيليون كبار في محاولة لردع ايران، تسديد الضربات لعشرات المواقع النووية في مناطق مختلفة وواسعة من إيران، موضحاً أن خطوة كهذه "ستكون أبعد بكثير من قدرات وموارد الجيش الإسرائيلي".

وقال البريجادير جنرال (احتياط) يسرائيل شابير، وهو طيار مقاتل شارك في الهجوم على المفاعل النووي في بغداد العراق عام 1981، وقد اختار إجراء المقابلة علنيًا: "في العالم الذي نعيش فيه اليوم، لا يمكن تنفيذ مثل هذه الضربة الجوية إلا بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية".

يشار الى أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار قولهم عشية إقلاع رحلة وزير الأمن بيني غانتس الى الولايات المتحدة، أن الأخير صرح خلال مناقشاته مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الأمريكية عن احتمال مهاجمة منشآت نووية في إيران.