السعودية: عربات لكبار السن لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة

استمرارية تطوير منظومة الخدمات عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس السبت، عن خدمة جديدة غير مسبوقة مقدمة لكبار السن من الحجاج والمعتمرين. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، فقد كشفت الرئاسة العامة السعودية عن قرارها تأمين عربات لكبار السن من الحجاج والمعتمرين لتيسير تنقلاتهم داخل المسجد الحرام.

ونقلت الوكالة عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قوله "إن هذه العربات تأتي خدمة لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة".

وأشار السديس إلى "استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية للعام 2024، من أجل الوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".