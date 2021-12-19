استكمالاً لمفاوضات التهدئة والإعمار: وفد مصري يزور قطاع غزة

تخصيص مبلغ نصف مليار دولار لاعادة إعمار قطاع غزة تشتمل على بناء ثلاث مدن سكنية ووضع أسس لجسرين جديدين

أفادت وسائل إعلام فلسطينينة بوصول وفد مصري اليوم الأحد الى قطاع غزة، استمراراً للمحادثات المتعلقة بخصوص إعادة إعمار غزة، وفق ما جاء في وكالة معًا الفلسطينية.

وأشارت المصادر الى أن وفدًا أمنيًا مصريًا سيصل عبر معبر بيت حانون المعروف بمعبر إيرز شمال قطاع غزة لبحث ملف التهدئة والاعمار حيث من المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد بقيادات حركة حماس.

هذا وأكدت وزارة الأشغال في غزة وصول وفد هندسي مصري الى القطاع، لمتابعة تنفيذ المشاريع المصرية لاعادة الاعمار . ويضيف المصدر أن مصر قررت تخصيص مبلغ نصف مليار دولار لاعادة إعمار قطاع غزة. وتتضمن المساعدة المقدمة من الدولة المصرية انشاء ثلاث مدن سكنية ووضع أسس لجسرين جديدين.

يشار الى أن قناة العربية السعودية، أشارت مطلع الشهر الجاري إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسالة للجانب الإسرائيلي بإبداء حسن النية وكسر الجمود بشأن إعمار قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد للقاهرة، في التاسع من الشهر الجاري. وتمت الإشارة من قبل قناة العربية، في حينه، الى أنه من المقرر أن يزور وفد مصري أمني رفيع المستوى إسرائيل، نهاية الشهر الجاري.