اسرائيل: الحكومة بصدد الاعلان عن تصنيف دول حمراء جديدة بينها تركيا والمغرب

من الدول التي تشملها القائمة :الولايات المتحدة، تركيا، المانيا، كندا، المغرب ، هنغاريا، سويسرا

أوصت وزارة الصحة الاسرائيلية الحكومة اليوم الاعلان عن تصنيف الولايات المتحدة، تركيا، المانيا، كندا وستة دول اخرى بأنها حمراء، وذلك وفقا للمعايير التي وضعتها الوزارة. في جلسة الحكومة التي أجريت اليوم ناقش الوزراء التوصية وسيتم التصويت عليها خلال جلسة تلفونية خلال ساعات اليوم.

الدول الاخرى التي اوصي بتصنيفها حمراء كانت ايطاليا، بلجيكا، هنغاريا، المغرب، البرتغال، سويسرا، وبعد تصويت الحكومة سيتم الاعتراف بها حمراء ابتداء من تاريخ الـ22 من كانون أول/ديسمبر، وكما هو معروف فان السفر الى الدول المصنفة حمراء يلزم العائدين منها الدخول الى حجر صحي كامل.

ويجب على العائدين الغير متطعمين من الدول الحمراء الدخول الى حجر صحي في الفنادق بتمويل الدولة الى ان يحصلوا على نتيجة فحص PCR سلبي اجروه لدى دخولهم الى البلاد، وبعد حصولهم على النتيجة السلبية يمكنهم فترة الحجر الصحي في بيوتهم.

وزارة الصحة توصي بتصنيف دول حمراء بموجب هذه المعايير: عندما تكون نسبة اصابات اوميكرون 10% على اساس التسلسل الجيني، او نسبة الاوميكرون بين المسافرين القادمين الى اسرائيل أكثر من 5 لكل 10 الاف مسافر، او توجد علاقة جغرافية قوية للدول التي ينتشر بها الاوميكرون بنسبة 10%.

واعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم عن رصد 40 اصابة جديدة بالمتحور الجديد اوميركرون وبذلك ارتفعت الاصابات الى 175 اصابة، ويشار الى 113 من المصابين عادوا مؤخرا من خارج البلاد ، و31 آخرين كانوا على اتصال مع مصابين. 122 من المصابين متطعمين بينما 53 من غير المتطعمين او لم يتلقوا الجرعة الثالثة، كما افادت الوزارة ان هناك 380 شخص يشتبه باصابتهم بالفيروس.