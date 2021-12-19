الشرطة الاسرائيلية تعلن احباط عملية طعن في مدينة القدس واعتقال المشتبه

الشرطة الاسرائيلية نجحت بالقاء القبض على المشتبه بتنفيذ محاولة الطعن بعد دقائق من التبليغ

أعلنت الشرطة الاسرائيلية اليوم عن احباط عملية طعن في مدينة القدس ، وقالت إنها تلقت بلاغا بعد ظهر اليوم الاحد من قبل مواطنين بأن شخصا مجهولا حاول طعن أحدهم في أحد شوارع مدينة القدس، ولاذ بالفرار

ووفقا لبيان الشرطة فان قوات معززة من عناصر الشرطة وصلت للمكان وشرعت بعمليات تمشيط بحثا عن المشتبه، واعتقلته بعد دقائق من ذلك، وبحسب التقرير فان الحديث يدور عن محاولة لتنفيذ عملية طعن، والتي لم تسفر عن اصابات.

وفي البيان الصادر عن الشرطة فان المشتبه فر من المكان بعد محاولته تنفيذ عملية الطعن، وقالت الشرطة انها عثرت على سكين في المنطقة قبل القائها القبض على المشتبه وهو من سكان قرية عناتا بالعشرينات من العمر.

ومحاولة الطعن وقعت بأحد مواقف السيارات القريبة من محطة الباصات المركزية في القدس، وافيد ان الشابين المستهدفين هربوا من الموقع بعد استهدافهم وتم التحقيق معهم بوقت لاحق بموقع الحدث، وقامت الشرطة بجمع مواد من الكاميرات الامنية المحيطة في المنطقة.