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الشرطة الاسرائيلية تعلن احباط عملية طعن في مدينة القدس واعتقال المشتبه

i24news

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صورة من المكان الذي وقعت به محاولة طعن في مدينة القدس بالقرب من محطة الباصات المركزية 19/11/2021
Police spokesmanصورة من المكان الذي وقعت به محاولة طعن في مدينة القدس بالقرب من محطة الباصات المركزية 19/11/2021

الشرطة الاسرائيلية نجحت بالقاء القبض على المشتبه بتنفيذ محاولة الطعن بعد دقائق من التبليغ

أعلنت الشرطة الاسرائيلية اليوم عن احباط عملية طعن في مدينة القدس ، وقالت إنها تلقت بلاغا بعد ظهر اليوم الاحد من قبل مواطنين بأن شخصا مجهولا حاول طعن أحدهم في أحد شوارع مدينة القدس، ولاذ بالفرار 

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ووفقا لبيان الشرطة فان قوات معززة من عناصر الشرطة وصلت للمكان وشرعت بعمليات تمشيط بحثا عن المشتبه، واعتقلته بعد دقائق من ذلك، وبحسب التقرير فان الحديث يدور عن محاولة لتنفيذ عملية طعن، والتي لم تسفر عن اصابات. 

وفي البيان الصادر عن الشرطة فان المشتبه فر من المكان بعد محاولته تنفيذ عملية الطعن، وقالت الشرطة انها عثرت على سكين في المنطقة قبل القائها القبض على المشتبه وهو من سكان قرية عناتا بالعشرينات من العمر. 

ومحاولة الطعن وقعت بأحد مواقف السيارات القريبة من محطة الباصات المركزية في القدس، وافيد ان الشابين المستهدفين هربوا من الموقع بعد استهدافهم وتم التحقيق معهم بوقت لاحق بموقع الحدث، وقامت الشرطة بجمع مواد من الكاميرات الامنية المحيطة في المنطقة. 