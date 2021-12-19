رئيس الحكومة الاسرائيلية :"الموجة الخامسة بدأت، الهدف تطعيم الاطفال بأسرع وقت"

نفتالي بينيت يطالب المشغلين ان يتيحوا للعمل من البيت ويقول "سنشهد قفزة بمعدل الاصابات"

دافع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الليلة عن القرار باغلاق المجال الجوي الاسرائيلي قائلا :"كان هذا قرارا شجاعا كسبنا وقتا ثمينا، هناك من قال انها كانت خطوة تاريخية، لكن هذا كان هاما. الاوميكرون في البلاد- من الكنيست وحتى الروضات. يمكننا القول إن الموجة الخامسة بدأت".

واضاف بينيت خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم:"أميز ارهاقا معينا لدى الجمهور- هذا مفهوم وطبيعي ، نحن بحاجة الى العمل بهدوء ، هدفنا هو تجاوز هذه الموجة مع استمرار نشاطنا قدر الامكان". وفي تعليقه حول تطعيم الاطفال قال :"يجب علينا تطعيم الاطفال بأسرع وقت ممكن. تطعيم الاطفال آمن وهو بمسؤولية اولياء الامور. والد محمي تلقى ثلاثة مرات جرعات التطعيم يجب عليه حماية اطفاله، لا يجب انتظار الدور، توجهوا الى محطات التطعيم المتنقلة في انحاء البلاد".

كما طالب بينيت المشغلين ان يسمحوا للعاملين العمل من البيت وتنبأ انه "بعد ثلاثة-اربعة اسابيع سنشهد قفزة في معدلات الاصابة ولن يترك هذا مجالا للشك. موجة دلتا تجاوزناها بأفضل صورة بفضل ادارة حكومية جيدة وانضباط من قبل المواطنين. كل شخص يتيح للعاملين لديه العمل من البيت-هذا هو الوقت. نحن ايضا في القطاع الجماهيري سننتقل للعمل من البيت. هذه الموجة لا يمكن منعها، لكن يمكنكم الحفاظ على انفسكم في هذه الموجة بفضل الجرعة المعززة".

ومن المتوقع ان يصادق الوزراء الليلة عن طريق الهاتف على القائمة الجديدة للدول المصنفة حمراء، واتفاق المجمعات التجارية الجديد، والذي يشمل الشارة البنفسجية المشددة.