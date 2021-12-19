ستجلب العاصفة كميات غزيرة من الأمطار، ورياح بسرعة 70-80 كلم يمكن أن يدمر البنى التحتية

تستعد اسرائيل غدًا الاثنين لطقس عاصف ولهطول أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تضرب العاصفة المعروفة باسم "الكرمل" البلاد، وستجلب كميات غزيرة من الأمطار، ورياح بسرعة 70-80 كلم يمكن أن يدمر البنى التحتية بالإضافة إلى ذلك، ستكون عواصفًا ثلجية على جبل الشيخ، وعلى جبال شمال الجولان.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الاسرائيلية، فمن المتوقع أن يضرب منطقة الشرق الاوسط غدا شتاء عاصفا، ما قد يتسبب في فيضانات في مركز اسرائيل وفي جميع أنحاء البلاد. ضباط الشرطة الإسرائيلية على استعداد لتقديم خدمة للجمهور من أجل حماية حياة وسلامة جميع المواطنين الإسرائيليين. وسيتم تفعيل وحدات الإنقاذ والتكوين الجوي التابعة للشرطة حسب الحاجة، بهدف إنقاذ الأرواح.

يمكن الحصول على معلومات حول التغييرات في ترتيبات المرور من خلال مركز المعلومات الوطني للشرطة الإسرائيلية، رقم 110. ولأي حدث استثنائي يتطلب تدخلاً فوريًا من الشرطة، يجب الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشرطة، رقم 100، دون تأخير.