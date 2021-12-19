الجيش الاسرائيلي يقر تغييرات جديدة بسياسة اطلاق النار تجاه كل من يرمي الحجارة والزجاجات الحارقة

السياسة الجديدة تتيح للجنود اطلاق النار تجاه كل من يلقي الحجارة بعد العملية وخلال فراره

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الجيش الاسرائيلي بدأ بتغيير سياسة اطلاق النار في مناطق الضفة الغربية، بصورة تتيح اطلاق النار تجاه كل من يرمي الحجارة والزجاحات الحارقة- أيضا بعد العملية،وخلال فرارهم، التعليمات الجديدة وزعت خلال الاسابيع الاخيرة عن طريق مستند لكافة المقاتلين. وذكرت أن اطلاق النار يجب ان ينفذ في "منطقة القتال" ، اي فورا بعد الحادث.

وكانت "كان" افادت قبل شهر عن تغييرات اضافية بسياسة اطلاق النار في الجيش الاسرائيلي، وكان التغيير الاكثر دراماتيكية هو السماح باطلاق النار تجاه لصوص الاسلحة والذخيرة من القواعد العسكرية وفي مناطق اطلاق النار.

في مناطق الضفة الغربية سيتم اعادة كتابة تعليمات اطلاق النار بصورة تكون أكثر وضوحا، وذكرت "كان" ان هذا جاء "على خلفية سلوك المقاتلين الاسرائيليين خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين والتي تسببت باصابة ابرياء". أيضا على الحدود مع مصر سيكون تغيير وذلك على ضوء ارتفاع عمليات التهريب من الاراضي المصرية.