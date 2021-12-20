إسرائيل: طواقم الإنقاذ ترفع مستوى التأهب تحسبا لعاصفة "كرمل" ابتداء من اليوم

من المتوقع أن تعرف منطقة الشرق الأوسط ابتداء من اليوم شتاء عاصفا، ما قد يتسبب في فيضانات في مركز البلاد

رفعت مؤسسة نجمة داود الحمراء في إسرائيل مستوى التأهب في ظل اقتراب عاصفة "كرمل" إلى البلاد، مع توقع هطول امطار غزيرة، ومن جانبها تدعو الشرطة المواطنين إلى عدم السفر إلا للحالات الضرورية فقط والامتناع عن استخدام المصاعد تحت الأرضية.

ومن جهتها الغت وزارة التربية والتعليم جميع الرحلات المدرسية خلال الأيام الثلاثة المقبلة لعدم تعريض حياة الطلاب والطواقم التدريسية للخطر، وسيتم اعتماد التعليم عن بعد في مدينتي نهاريا وعكا.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الاسرائيلية، من المتوقع أن تعرف منطقة الشرق الأوسط ابتداء من اليوم الإثنين شتاء عاصفا، ما قد يتسبب في فيضانات في مركز إسرائيل وفي جميع أنحاء البلاد.

ويكون ضباط الشرطة الإسرائيلية على استعداد لتقديم خدمة للجمهور من أجل حماية حياة وسلامة جميع المواطنين الإسرائيليين. وسيتم تفعيل وحدات الإنقاذ والتكوين الجوي التابعة للشرطة حسب الحاجة، بهدف إنقاذ الأرواح.

هذا وتهب اليوم رياح قوية في غالبية المناطق وتهطل امطار رعدية متفرقة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي لتمتد تدريجيا إلى المنطقة الوسطى، وتتساقط ثلوج على جبل الشيخ وعلى قمم الجبال الشمالية العالية.

ويحتمل أن تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردا في الجنوب هبوب عواصف رملية محلية، ويخشى تشكل سيول في اودية منطقة البحر الميت