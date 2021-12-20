الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي رسم خرائط لمنازل منفذي عملية "حومش"

رسم منازل منفذي عملية"جومش" لبحث إمكانية هدم المنازل المعنية ردعا ضد هجمات مستقبلية محتملة.

رسم الجيش الإسرائيلي خرائط لمنازل الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهم هجوم منطقة "حومش" بالضفة الغربية الذي أودى بحياة الشاب الإسرائيلي يهودا ديمنتمان (25 عاما) لبحث إمكانية هدم المنازل المعنية ردعا ضد هجمات مستقبلية محتملة.

قال الجيش في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في قرية سيلة الحارثية الفلسطينية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، حيث تم العثور على الممهاجمين في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد.

وأثناء العملية أطلقت عيارات نارية باتجاه الجيش الإسرائيلي بدون وقوع إصابات بين القوات الأمنية.

وفي السياق اندلعت أعمال شغب تم خلالها إلقاء الحجارة والعبوات الناسفة على الجنود الذين ردوا بوسائل الشغب وإطلاق النار

وصدر تصريح عن الجيش الإسرائيلي، جاء فيه أنه "في ختام الأعمال الاستخبارية والعملياتية لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والوحدة الاستخباراتية الخاصة، انتهى الأمر الليلة الماضية (السبت) بتنفيذ عملية عسكرية في قرية سيلة الحارثية، تم خلالها اعتقال أربعة من المشتبه بهم على صلة بعملية إطلاق النار التي أودت بحياة يهودا ديمينتمان بالقرب من حومش".