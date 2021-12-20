إيران: انفجارات غامضة قرب محطة بوشهر النووية

"المضادات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية في مدينة بوشهر جنوب البلاد تطلق قذائف باتجاه أهداف غير معروفة".

سمع دوي أصوات انفجارات صباح اليوم الإثنين في مدينة بوشهر جنوب إيران، والتي تضم المحطة النووية الشهيرة، وسط غموض كبير، وقالت وكالة أنباء "إيران تايمز" نقلاً عن شهود عيان، إن "المضادات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية في مدينة بوشهر جنوب البلاد تطلق قذائف باتجاه أهداف غير معروفة".

ومن جهته قال نائب حاكم محافظة بوشهر للشؤون السياسية والأمنية، محمد تقي إيراني، لوكالة "إيرنا" الرسمية، إن الانفجارات ناتجة عن "إجراء تمرينات عسكرية في النطاق الجوي لمحطة بوشهر النووية، في إطار رفع قدرات الدفاع الجوي".

وأضاف محمد تقي إيراني، "من أجل الاستعداد لزيادة القدرة الدفاعية للقوات المسلحة، أجريت بروفة فوق محطة بوشهر للطاقة النووية صباح اليوم الإثنين، ضمن تدريبات في جنوب محافظة بوشهر والخليج العربي".